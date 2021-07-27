Белнефтехим с 27 июля повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 27 июля 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 27 июля 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,93 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,03 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,25 руб., ДТ – 2,03 руб.

«С 1 по 23 июля 2021 года среднее значение котировок нефти составило 75 долларов США за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 г. увеличилось на 37 процентов…», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 23-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке. С начала года цены на автомобильное топливо в Беларуси выросли на 12,5%.