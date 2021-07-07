ЕАБР прочит замедление экономике Беларуси во второй половине года

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует рост ВВП Беларуси в 2021 году на 1,3%, но не исключает падения экономики на 1-2% в случае реализации рискового сценария из-за усиления западных санкций.

Об этом говорится в очередном макрообзоре банка, передает Интерфакс-Запад.

Базовая оценка улучшена на 1,2 процентного пункта по сравнению с мартовским прогнозом, когда ЕАБР ожидал минимальный рост белорусской экономики в этом году - на уровне 0,1%.

Вместе с тем, положительные эффекты для белорусской экономики со стороны внешнего спроса могут быть нивелированы во второй половине 2021 года из-за усиления ограничительных мер США, ЕС и Великобританией.

В базовом сценарии ЕАБР предполагает частичное сокращение поставок нефтехимической продукции, снижение притока ПИИ и доходов от экспорта услуг воздушного транспорта.

«В результате этого потери роста ВВП в 2021 года оцениваются нами около 1-1,5 п.п.», - отмечается в обзоре. В случае, если последствия ограничительных мер окажутся значительно слабее заложенных в базовый сценарий, то рост белорусской экономики, по оценке ЕАБР, может составить около 2% по итогам года. При этом сценарии рост экономики Беларуси в 2022 году замедлится до 0,5-1% из-за ограниченного потенциала роста.

Эксперты констатируют, что дальнейшая политика западных стран и последствия введенных ограничительных мер для белорусской экономики имеют высокую степень неопределенности. Они не исключают, что негативное влияние санкций может быть гораздо более существенным и привести к экономическому спаду в Беларуси уже в этом году. "При неблагоприятном развитии событий высока вероятность экономического спада в 2021 году в размере 1-2% ВВП и его углубление в 2022 году. В случае реализации рискового сценария следует ожидать сильного давления на курс белорусского рубля из-за уменьшения экспорта, повышения девальвационных ожиданий и ухудшения инвестиционного климата", - подчеркивается в материалах. В этом случае также существенно вырастут инфляционные риски.

"В случае усиления ограничительных мер со стороны западных стран и ответных ограничений со стороны белорусских властей возможны нарушения устоявшихся производственных цепочек. Это не только повлияет на объемы выпуска товаров и услуг, но и может привести к значительному повышению издержек предприятий Беларуси, в том числе связанных с поиском новых партнеров и рынков сбыта. При неблагоприятном сценарии возможна актуализация угроз долговой и финансовой стабильности", - предупреждают эксперты.

При таком сценарии угроза долговой устойчивости повысится при возникновении трудностей с рефинансированием государственного долга. В 2022-2023 годах ожидается увеличение платежей по долговым обязательствам до $3,3-4 млрд в год и потребуется их рефинансирование из-за ограниченности золотовалютных резервов и слабого потенциала экономического роста.

Прогноз по динамике ВВП Беларуси в 2022 году в базовом сценарии ЕАБР ухудшил на 0,7 п.п. и теперь ожидает его на нулевом уровне.

"Оценка ухудшена на 0,7 п.п. по сравнению с предыдущим прогнозом из-за ожидаемых негативных последствий для белорусской экономики от усиления внешнеэкономического давления", - отмечается в докладе.

ЕАБР ожидает, что инфляция в Беларуси в 2021 году сохранится высокой, она прогнозируется на уровне 8,7% на конец года при цели не более 5%. В 2022 году ЕАБР ожидает замедления инфляции до 6,1% с учетом замедления роста цен на мировых сырьевых рынках и в странах - ключевых торговых партнерах Беларуси.