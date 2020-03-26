ЕАБР прочит Беларуси в 2020 году снижение ВВП на 0,1%

Евразийский банк развития понизил на 1,6 процентных пункта оценку роста ВВП Беларуси в 2020 году и теперь прочит экономике синеокой снижение 0,1%. В октябре 2019 года ЕАБР предполагал, что экономика Беларуси в 2020 году вырастет на 1,5%.

«Пересмотр объясняется главным образом ожидаемым сокращением производства в нефтеперерабатывающей и химической отраслях промышленности из-за уменьшения объемов поставок в республику энергетического сырья и высоких мировых запасов калийных удобрений. Сдерживающее воздействие окажет и ослабление внешнего спроса, в том числе вследствие распространения коронавируса», - говорится в сообщении банка.

Вместе с тем, в банке надеются, что ситуация в мировой экономике скоро стабилизируется, что позволит Беларуси нарасть ВВР на 2,0% в 2021 году.

ЕАБР также прогнозирует, что инфляция в 2020 году сложится вблизи цели Национального банка Республики Беларусь и составит 5,3%.

«…базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает сохранение в 2020 году ставки МБК (ставки рефинансирования – ред.) около 9%, что, по оценке аналитиков банка, позволит удержать инфляцию вблизи целевого ориентира Национального банка. В среднесрочной перспективе сохраняется потенциал ее снижения», - отмечается в сообщении.