ЕАБР повысил прогноз роста ВВП Беларуси в 2021 году

ЕАБР повысил прогноз роста ВВП Беларуси на 2,5% по итогам 2021 года в связи с более сильной, чем ожидалось, динамикой сферы услуг в июне-июле на фоне вероятной адаптации населения к условиям пандемии.

Еще одной причиной повышения прогноза стало увеличение объемов финансирования экономики со стороны государства, не относимых на бюджетные расходы, говорится в сентябрьском макрообзоре ЕАБР.

«Рост экономики в 2022 г. ожидается на уровне 0,4%. Потенциал роста белорусской экономики ограничен 1–1,5% в год. Однако последствия санкций могут сдерживать экономическую активность», - отмечается в обзоре.

ЕАБР прогнозирует замедление инфляции в Беларуси с 9,2% по итогам 2021 г. до 6,5% на конец 2022 года, но объясняет это отнюдь не возможными успехами в экономике.

«Замедлению инфляции в 2022 г. могут способствовать снижение темпов роста цен на сырье в мире и постепенное восстановление глобальных цепочек поставок. При этом повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий будут ограничивать скорость приближения инфляции к целевым уровням Национального банка. Факторы риска: неопределенность санкций, снижение урожая зерновых в Беларуси, а также вероятность наращивания эмиссионного кредитования для временного поддержания высоких показателей роста ВВП», - сказано в обзоре.

«В базовом сценарии прогнозируется умеренное ослабление белорусского рубля к доллару в результате последствий санкционного давления, девальвационных ожиданий и высокой инфляции в Беларуси», - говорится в обзоре.

ЕАБР прогнозирует средний курс белорусского рубля к доллару около 2,55 в 2021 г. и 2,67 в 2022 году. Недавнее укрепление белорусского рубля в банке объяснили следующим образом: «Укреплению рубля способствовало формирование чистого предложения иностранной валюты на внутреннем рынке: со стороны предприятий – в результате повышения экспорта, а со стороны населения – вследствие замедления роста доходов и ограниченных возможностей зарубежного туризма. В таких условиях объем покупки иностранной валюты Нацбанком в июле – августе превысил 0,6 млрд долл. в эквиваленте».

«Неопределенность прогноза крайне высока из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, приток инвестиций и поведение домашних хозяйств», - признают аналитики банка.

ЕАБР также допускает повышение ставки рефинансирования до 10% и даже выше.