Последнее обновление: 21.07.2020 16:08

Власти Беларуси мечтают о росте ВВП на 3,5% в 2021 году

Правительство Беларуси планирует, что в 2021 году рост ВВП Беларуси составит 3,5%. Такой прогноз на заседании правительства озвучил премьер Роман Головченко.

"Предлагаемый прогноз по темпам роста экономики на уровне 103,5% при оценке текущего года в 100% достаточно напряженный. Больше половины этого прироста - 1,9 процентного пункта - планируется обеспечить за счет внешнего спроса. Решение этой задачи потребует четкой и продуманной экспортной стратегии", - сказал Головченко.

Премьер отметил, что подготовка прогнозов на краткосрочный и долгосрочный периоды в текущем году имеет свою специфику из-за «высокой неопределенности результатов выхода мировой экономики из кризиса в связи с пандемией».

«В настоящее время ситуация в основном стабилизировалась, меры по минимизации воздействия пандемии на белорусскую экономику дали свой результат", - констатировал Головченко.

По его словам, постепенно восстанавливаются промышленность, транспортная отрасль, торговля, ситуация на рынке труда контролируемая.

"От мер оперативного характера пора переходить к вопросам стратегического развития. Напомню, что главой государства поставлена задача подготовить прогнозные документы до 1 ноября 2020 года", -напомнил премьер.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование