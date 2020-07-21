Власти Беларуси мечтают о росте ВВП на 3,5% в 2021 году

Правительство Беларуси планирует, что в 2021 году рост ВВП Беларуси составит 3,5%. Такой прогноз на заседании правительства озвучил премьер Роман Головченко.

"Предлагаемый прогноз по темпам роста экономики на уровне 103,5% при оценке текущего года в 100% достаточно напряженный. Больше половины этого прироста - 1,9 процентного пункта - планируется обеспечить за счет внешнего спроса. Решение этой задачи потребует четкой и продуманной экспортной стратегии", - сказал Головченко.

Премьер отметил, что подготовка прогнозов на краткосрочный и долгосрочный периоды в текущем году имеет свою специфику из-за «высокой неопределенности результатов выхода мировой экономики из кризиса в связи с пандемией».

«В настоящее время ситуация в основном стабилизировалась, меры по минимизации воздействия пандемии на белорусскую экономику дали свой результат", - констатировал Головченко.

По его словам, постепенно восстанавливаются промышленность, транспортная отрасль, торговля, ситуация на рынке труда контролируемая.

"От мер оперативного характера пора переходить к вопросам стратегического развития. Напомню, что главой государства поставлена задача подготовить прогнозные документы до 1 ноября 2020 года", -напомнил премьер.