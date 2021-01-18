ЕАБР ухудшил прогноз по ВВП Беларуси из-за политической напряженности

Евразийский банк развития (ЕАБР) в обновленном макропрогнозе ожидает снижения ВВП Беларуси в 2021 году на 0,1%, в то время как ранее прогнозировал восстановительный рост на 1,1%.

"Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, ВВП Беларуси в 2021 году сократится на 0,1%. Ухудшение по сравнению с предыдущим прогнозом на 1,2 п.п. связано с действием ряда факторов, таких как продолжительное сохранение социально-политической напряженности в стране и более длительный, чем ранее ожидалось, период сдерживающей денежно-кредитной политики", - говорится в макропрогнозе ЕАБР для стран-участниц банка, передает Интерфакс.

В 2022 году, по прогнозу экспертов банка, ВВП Беларуси может вырасти на 0,9%. "В результате предкризисного уровня ВВП (IV квартал 2019 года) удастся достичь лишь в первой половине 2023 года. Медленное восстановление выразится в сохранении отрицательного разрыва выпуска в течение всего периода прогнозирования, что указывает на функционирование экономики на уровне ниже своего потенциала", - отмечается в прогнозе.

При этом эксперты не исключают более глубокой рецессии в экономике Беларуси в случае сохранения напряженной социально-политической ситуации в стране.

"Ключевым риском для прогноза является неопределенность влияния общественно-политических событий последних месяцев на деловую активность в стране. Возможное ухудшение инвестиционного климата, отток существенной части IT-сектора и трудовых ресурсов приведут к снижению технологичности экономики и потерям человеческого капитала, что выразится в сокращении потенциала роста. При развитии неблагоприятного сценария высока вероятность более глубокого экономического спада в 2021 году, чем прогнозируется в базовом сценарии, и околонулевого роста в 2022 году. Темпы ослабления (белорусского - ИФ) рубля и риски долговой устойчивости возрастут, а инфляция может стать двузначной из-за устойчивого повышения инфляционных и девальвационных ожиданий", - говорится в докладе.

Кроме того, эксперты указывают на негативное влияние пандемии на возможную динамику ВВП Беларуси. "В настоящее время сохраняется высокая неопределенность развития пандемии COVID-19. При развитии сценария медленного восстановления мировой экономики - в два раза по сравнению с базовым прогнозом - снижение ВВП Беларуси в 2021 году составит 0,7% - на 0,6 п.п. хуже, чем в базовом сценарии. Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США сложится около 2,76 и будет на 6% слабее по сравнению с основным вариантом развития событий", - предупреждают эксперты ЕАБР.

Также существенное негативное воздействие на экономику Беларуси может оказать возможное ужесточение антироссийских санкций, что объясняется тесными торгово-экономическими связями между республикой и РФ. "По нашим оценкам, рост потенциального ВВП РФ при реализации подобного сценария может снизиться примерно на 0,4-0,6 п.п., что приведет к сокращению роста потенциального ВВП Беларуси на около 0,1-0,3 п.п.", - отмечается в докладе.

Согласно базовому прогнозу, инфляция в Беларуси может замедлиться с 7,4% в 2020 году до 5,5% в 2021 году и 4,7% в 2022 году. Это будет возможно "при условии проведения сбалансированной монетарной политики и снижения инфляционных ожиданий", - отмечают эксперты.

Как сообщалось, белорусские власти в качестве целевого прогноза, который учитывался при формировании бюджета, прогнозируют рост ВВП страны в 2021 году на 1,8%.

В январе-ноябре 2020 года ВВП Беларуси снизился на 0,9% после роста на 1,2% в 2019 году. Минэкономики Беларуси в декабре ожидало снижение ВВП на 0,8% по итогам года.