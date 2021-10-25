Последнее обновление: 25.10.2021 12:57

ЕАБР не видит влияния санкций на экономику Беларуси

Рост промышленного производства в Беларуси на 2,3% в сентябре после 3,7 и 2,7% в августе и июле соответственно в годовом выражении указывает на то, что ограничения ряда западных стран пока не оказывают значимого воздействия на производство.

Такое комментарий сегодня опубликовал ЕАБР.

«Сдержанную динамику демонстрируют инвестиции (минус 9,1% г/г в сентябре) и оборот розничной торговли (+1,7% г/г). В первом случае это может являться следствием повышенной неопределенности, в то время как на потребление товаров влияет замедление роста доходов населения и, возможно, очередная волна пандемии», - также говорится в комментарии.

Как сообщалось, рост ВВП Беларуси по итогам 9 месяцев 2021 года замедлился до 2,7% (3% за январь-август).

«В сентябре рост ВВП оставался ниже 1%, главным образом из-за сокращения на 13,7% сельскохозяйственного производства», - отмечается в комментарии.

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