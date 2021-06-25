Последнее обновление: 25.06.2021 11:52

Режим Лукашенко обещает ответные санкции Европе в «ближайшие недели»

Белорусские власти в качестве ответа на секторальные санкции ЕС в очередной пригрозили Западу ответными санкциями в «ближайшие недели».

«В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли. Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью», - говорится в официальном заявлении МИД РБ.

В заявлении сказано, что цель санкций ЕС – «разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа».

«…в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся…», - есть и такая фраза.

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