Последнее обновление: 09.06.2021 15:08

Глава дипломатии ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал Лукашенко диктатором вразрез с привычным в дипломатических кругах стилем.

Произошло это во вторник, 8 июня, во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой шла речь о принуждении к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и последующем задержании находящегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги, передает DW.

Обращаясь к евродепутатам, ранее прибегнувшим к соответствующему выражению в адрес Лукашенко, Боррель заявил следующее: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".

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