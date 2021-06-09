Глава дипломатии ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал Лукашенко диктатором вразрез с привычным в дипломатических кругах стилем.

Произошло это во вторник, 8 июня, во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой шла речь о принуждении к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и последующем задержании находящегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги, передает DW.

Обращаясь к евродепутатам, ранее прибегнувшим к соответствующему выражению в адрес Лукашенко, Боррель заявил следующее: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".