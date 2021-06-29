В мире число заражений коронавирусом превысило 182,2 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 182202398 (+330896 за сутки) по данным Worldometer на 8:28 29 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3945677 (+6462) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11492625 (-51434) человек, из них 80422 (-18) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 166764096 (+375868) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34511636 (+10754) случаями заражения, Индия – 30316000 (+37037), Бразилия – 18448402 (+27804), Франция – 5770530 (+509) и Россия – 5472941 (+21650). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 37037, Колумбия – 28478, Бразилия – 27804, Великобритания – 22868, Россия – 21650. Беларусь (441) – на 60 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 619595, Бразилия – 514202, Индия – 397668, Мексика – 232564 и Перу – 192163. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 907, Бразилия – 658, Колумбия – 648, Россия – 611, Аргентина – 574. Беларусь – на 55 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 415780 случаев заражения коронавирусом и 3122 смерти.