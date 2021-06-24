В мире число заражений коронавирусом превысило 180,37 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 180372985 (+435522 за сутки) по данным Worldometer на 8:42 24 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3907656 (+9352) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11366688 (33774) человек, из них 81471 (-425) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 165098641 (+392396) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34449004 (+12942) случаями заражения, Индия – 30082169 (+54319), Бразилия – 18170778 (+114139), Франция – 5762322 (+2320) и Турция – 5387545 (+5809). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 114139, Индия – 54319, Колумбия – 29995, Аргентина – 27319, Россия – 17594. Беларусь (802) – на 52 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 618294, Бразилия – 507240, Индия – 392014, Мексика – 231505 и Перу – 191073. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2343, Индия – 978, Аргентина – 705, Колумбия – 645, Россия – 548. Беларусь – на 59 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 412353 случая заражения коронавирусом и 3072 смерти.