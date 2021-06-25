В мире число заражений коронавирусом превысило 180,77 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 180776255 (+403270 за сутки) по данным Worldometer на 7:18 25 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3916246 (+8590) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11435931 (+69243) человек, из них 81028 (-443) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 165424078 (+325437) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34464956 (+13365) случаями заражения, Индия – 30133417 (+51248), Бразилия – 18243483 (+72705), Франция – 5764329 (+2007) и Турция – 5393248 (+5703). Беларусь – на 51 (-2) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 72705, Индия – 51248, Колумбия – 32997, Аргентина – 24463, Индонезия – 20574. Беларусь (786) – на 55 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 618685, Бразилия – 509282, Индия – 393338, Мексика – 231847 и Перу – 191286. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2042, Индия – 965, Колумбия – 689, Россия – 568, Аргентина – 452. Беларусь – на 58 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 413139 случаев заражения коронавирусом и 3082 смерти.