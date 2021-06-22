ВОЗ: В бедных странах заканчивается вакцина от коронавируса

Большое количество бедных стран, которые получают ковид-вакцину по программе COVAX, не имеют достаточного количества доз, заявила Всемирная организация здравоохранения.

В рамках этого механизма в 131 страну поставлено 90 миллионов доз, однако этого недостаточно для защиты населения от вируса, который все еще распространяется по всему миру, заявил в понедельник старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард

По его словам, из 80 стран с низким уровнем дохода, участвующих в программе COVAX, «по крайней мере, половина не имеет достаточного количества вакцин.

«Более половины стран уже исчерпали запасы и требуют дополнительных доз. Но на самом деле, вероятно, этот показатель значительно выше», - полагает Ейлвард.

В понедельник администрация президента США объявила, что планирует пожертвовать 55 млн доз вакцин бедным странам. Из них 41 млн будут распределены через COVAX, остальные 14 млн - переданы странам, которые считаются приоритетными, передает Укринформ.

Этот объем не включен в те 500 млн доз, которые Байден пообещал передать через COVAX на саммите G7. В общем Большая семерка обязалась предоставить бедным странам миллиард доз в течение этого года.

Однако передача вакцин может столкнуться с логистическими проблемами, и прежде чем пандемии будет преодолен, пройдут месяцы или даже годы.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила: «Самой большой проблемой мы считаем не поставки, у нас доз достаточно, чтобы поделиться ими со всем миром, но это очень сложная логистическая задача».