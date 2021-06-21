В мире число заражений коронавирусом превысило 179,26 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 179260314 (+296133 за сутки) по данным Worldometer на 8:51 21 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3882123 (+6467) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11549579 (-44535) человек, из них 82530 (-195) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 163828612 (+334201) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34406001 (+4422) случаями заражения, Индия – 29934361 (+53009), Бразилия – 17927928 (+44178), Франция – 5757311 (+1815) и Турция – 5370299 (+5091). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 53009, Бразилия – 44178, Колумбия – 27818, Россия – 17611, Индонезия – 13737. Беларусь (582) – на 51 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 617166, Бразилия – 501918, Индия – 388164, Мексика – 231151 и Перу – 190425. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1113, Бразилия – 1050, Колумбия – 599, Россия – 450, Индонезия – 371. Беларусь – на 50 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 410678 случаев заражения коронавирусом и 3044 смерти.