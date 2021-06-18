В мире число заражений коронавирусом превысило 178,20 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 178206491 (+388447 за сутки) по данным Worldometer на 9:01 18 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3858015 (+9015) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11634230 (-6550) человек, из них 82420 (-629) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 162714246 (+385982) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34377592 (+11230) случаями заражения, Индия – 29761964 (+62409), Бразилия – 17704041 (+74327), Франция – 5749691 (+2044) и Турция – 5354153 (+5904). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 74327, Индия – 62409, Колумбия – 29945, Аргентина – 23780, Россия – 14057. Беларусь (873) – на 54 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 616440, Бразилия – 496172, Индия – 383521, Мексика – 230624 и Перу – 189757. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2335, Индия – 1310, Колумбия – 596, Аргентина – 528, Россия – 416. Беларусь – на 59 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 408621 случай заражения коронавирусом и 3015 смертей.