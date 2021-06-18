Адвокат Бабарико: Многое в процессе не похоже на законное разбирательство

Ровно год назад, 18 июня 2020 года, в Минске был задержан главный оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Все это время он содержится в СИЗО КГБ, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. В феврале 2021 года в Минске началось рассмотрение "дела Белгазпромбанка", а 21 июня суд перейдет к прениям сторон.

«Дело рассматривается с 17 февраля, процесс идет уже несколько месяцев и за это время разного рода вещи происходили, которые в моем представлении никак нельзя связать с законным разбирательством», - комментирует судебный процесс адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

«…Были дни, когда зачитывались материалы дела - тихо, непонятно и не слышно, так, что даже защитникам это было непросто воспринимать… … все время, пока шли заседания, защитники не могли посетить его (Бабарико) в СИЗО, потому что заседания длились ежедневно с утра до вечера и это совпадало со временем работы изолятора. Мы заявляли ходатайства и просили сделать перерыв день-два, но они оставались без удовлетворения. Фактически, последние два месяца у Бабарико не было возможности нормально поговорить с адвокатами», - сказал Лаевский в интервью DW.

«Например, суд отказался приобщить ряд материалов, которые подтверждали факты, изложенные Виктором Дмитриевичем о том, что уголовное преследование не имело целью раскрыть реальное преступление, а лишь препятствовало его избирательной кампании и участию в выборах. Мотивы отказа звучат странно - прокурор высказался, что "их приобщение не вызывается необходимостью"… Получается, суд нам отказал потому, что процессуальному оппоненту кажется, что эти документы не нужны. Но простите, в чем тогда должна выражаться состязательность процесса? Просто в том, что нас пустили в зал суда?», - возмущается адвокат.

«Временами нам не позволяли задать вопросы людям, которые допрашивались - обвиняемым и свидетелям», - добавил он.

Вместе с тем, Лавеский сообщил, что удалось приобщить к делу «часть очень важных материалов, …которые опровергают обвинение в части того, что Бабарико была подконтрольна латвийская компания и что поступающие туда дивиденды якобы становились его собственностью».

«21 июня начнутся прения, где защитники Бабарико выступят и детально объяснят, что выдвинутые обвинения не имеют под собой оснований. Это то, что мы можем и должны делать. После этого суд удаляется в совещательную комнату. Сколько времени суд проведет там - никто сказать не может, а потом он выйдет и огласит приговор», - подытожил адвокат.