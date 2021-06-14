Последнее обновление: 14.06.2021 09:36

Лебедько тайно вывезли из изолятора на Окрестина

Утром 13 июня после отбытия 30-суточного административного ареста был освобожден Анатолий Лебедько, представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе.

Встречавшей Лебедько на Окрестина супруге Светлане сообщили, что ее муж уже освобожден. Как оказалось, Лебедько вывезли с Окрестина на легковом автомобиле и высадили в Слепянке. Оппозиционный политик попросил прохожих вызвать ему такси, на котором доехал домой, сообщает БелаПАН.

Лебедько задержали 14 мая недалеко от здания Дома правосудия, где начался процесс по «делу студентов», и 17 мая арестовали на тридцать суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

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