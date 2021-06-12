Силовики арестовали сотрудника агентства по госрегистрации «за слив данных»

Белорусские силовики задержали 35-летнего начальника отдела по хранению и учету документов агентства по госрегистрации и земельному кадастру.

«С осени прошлого года по февраль минчанин передал администраторам экстремистского телеграм-канала персональные идентификационные сведения более чем 10 сотрудников органов внутренних дел и высокопоставленных представителей государственной власти. Конфиденциальную информацию он просматривал и отбирал в служебных базах данных, к которым имел доступ в связи с занимаемой должностью», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.