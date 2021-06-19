Задержанный в Минске блогер Роман Протасевич отрицает информацию о его допросе сепаратистами ЛНР.

Как сообщила адвокат Инесса Оленская, подзащитный был удивлен такой информацией и вопросом об этом.

«Он это отрицает», — сказала Оленская, которую цитирует БелаПАН.

16 июня «генеральный прокурор» ЛНР Сергей Горенко поблагодарил Лукашенко и правоохранительные органы Беларуси за возможность «провести необходимые следственные действия» с Протасевичем.

Оленская также сообщила, что ее жалоба в Генеральную прокуратуру на противодействие в оказании юридической помощи подзащитному, которую она подала еще в конце мая, перенаправлена для рассмотрения в прокуратуру города Минска.

В жалобе защитница указала, что два дня не может попасть к подзащитному, и просила принять меры прокурорского реагирования.