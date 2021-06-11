Шейман подал в отставку – Лукашенко согласился

Лукашенко в ходе рабочей встречи принял отставку Виктора Шеймана, занимающего должность управляющего делами президента.

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни, начиная с молодости: Афганистан лейтенантом отвоевал свое, вырос до генерала, самая высокая должность в Беларуси. У нас больше генерал-полковников и нету. Один, последний из могикан.

Я понимаю, что семья, дети и много-много еще вопросов. Да и мама уже не молода. Знаю твою ситуацию, поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы просил не уходить далеко, вообще не отходить от государства и подставить плечо, там где это нужно будет. Как и всегда ты это делал.

Со временем, этим летом, я предложу тебе несколько вариантов работы, но пока очень бы попросил взять на себя, как всегда было, Куба, Венесуэла и те хвосты, скажем так, в Африке, пока ты не передал правительству и т.д. Потому что у меня была практика: там где требовали надежных, как они говорят, близких людей. Мне пришлось тебя посылать или своего старшего сына Виктора. Он больше занимался ближневосточным узлом, а ты открывал окно в Африку.

Прошу это пока оставить за собой. Ну и еще раз говорю – далеко не уходить. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Не хотелось бы. У тебя опыт большой, у меня поменьше, но тем не менее ситуация не простая.

Поэтому я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя. Может у твоей мамы, поедем, к ней съездим в гости и там поговорим о будущем", - сказал Лукашенко.