Лукашенко сменил начальников УВД трех областей

Лукашенко назначил глав милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях. Об этом сообщает его пресс-служба.

Начальником управления внутренних дел Минского облисполкома назначен Александр Астрейко, до этого занимавший пост начальника УВД Брестского облисполкома.

УВД Брестского облисполкома возглавил Олег Шуляковский, ранее занимавший должность первого заместителя начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома - начальника криминальной милиции.

Пост начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома занял Дмитрий Резенков. До сегодня он был первым заместителем начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома - начальником криминальной милиции.