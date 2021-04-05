В Беларуси произошли очередные кадровые перестановки

Лукашенко в понедельник провел очередную серию кадровых перестановок, назначив новым министром информации Владимира Перцова и отправив в отставку Игоря Луцкого.

Луцкий в свою очередь отправляется на должность замглавы администрации вместо Андрея Кунцевича, который займет пост первого заместителя министра информации.

Игорь Брыло с должности заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия перейдет на пост первого заместителя в этом министерстве.

Алексей Богданов займет пост заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия. До настоящего времени он возглавлял главное управление внешнеэкономической деятельности этого министерства.

На должность помощника президента-инспектора по Гомельской области назначен Николай Рогащук, который с июня 2018 года он работал в должности заместителя председателя Минского облисполкома.

Нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев назначен на вакантную должность помощника президента - инспектора по Минской области.