Отказ Украины от импорта электроэнергии из Беларуси не связан с рейсом Ryanair

Недавнее решение Украины об отказе от импорта электроэнергии из Беларуси не связано с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске для ареста оппозиционного блогера.

"Решение о запрете закупки электроэнергии в Беларуси не связано с воскресными событиями. Это решение готовилось давно - во-первых, для выполнения договоренностей между украинским и литовским президентами, во-вторых, в интересах украинской энергетической безопасности", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" 27 мая.

По его словам, это "стратегическое, выверенное и просчитанное решение", передает Интерфакс.

"Наша цель - это официальная цель Украины, в которой мы продвигаемся и работаем настойчиво - в 2023 году совсем "отрезаться" от электросетей РФ и Беларуси и интегрироваться в европейскую, объединить наши электросети", - отметил глава МИД.

26 мая Нацкомиссия по энергетике и тарифам 26 мая приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что интеграция украинской энергетической системы с европейской ENTSO-E должна состояться в 2023 году.