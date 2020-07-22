Последнее обновление: 22.07.2020 15:14

Беларусь возобновила импорт электроэнергии из Украины

Беларусь возобновила импорт электроэнергии из Украины, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.

"Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве на паритетной основе, когда при технической возможности и экономической целесообразности осуществляются взаимовыгодные поставки электроэнергии в рамках энергосистем наших стран", - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинская "Энергоатом" сообщила о том, что в полночь 22 июля начала экспорт произведенной на украинских АЭС электроэнергии в Беларусь.

"В Беларусь направлен реализованный на Украинской энергетической бирже объем - 12 тыс. МВт.ч электроэнергии базовой нагрузки поставкой в период с 22 по 31 июля по средневзвешенной цене 948 гривен/МВт.ч", - говорится в сообщении компании.

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