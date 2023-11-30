ЦИК РБ позвал ЦИК РФ наблюдать за «выборами» в парламент и местные советы

ЦИК Беларуси пригласил ЦИК РФ принять участие в наблюдении за проведением в феврале 2024 года единого дня голосования на парламентских и местных выборах.

Соответствующее приглашение главе ЦИК РФ Элле Памфиловой в ходе встречи в Санкт-Петербурге передал председатель ЦИК РБ Игорь Карпенко.

"Я привез приглашение для делегации Центральной избирательной комиссии в Республику Беларусь в период проведения единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года", - сказал Карпенко.

Во время двусторонней встречи, прошедшей сегодня в Санкт-Петербурге, Игорь Карпенко и Элла Памфилова обсудили двусторонние взаимоотношения и планы по дальнейшим совместным мероприятиям и проектам, сообщает пресс-служба ЦИК РБ.

"Нас объединяет общая история становления и развития конституционного и избирательного права от Новгородских, Псковских и Полоцких вечевых традиций до современных форм парламентаризма и местного самоуправления", - сказал Карпенко, передавая приглашение…