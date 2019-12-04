Последнее обновление: 04.12.2019 20:32

Украина продлила санкции против российских товаров до конца 2020 года

Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2020 года специальные пошлины против российских товаров.

В мае 2019 года правительство Украины приняло постановлениео введении ответных санкций в отношении российских товаров, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России.

В частности, санкции касаются таких групп товаров, как промышленные, минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства.

Правительство РФ готовит зеркальный ответ на продление Украиной специальных пошлин на российские товары.

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов, скоро соответствующие документы представят на подпись премьеру Медведеву.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование