В мире число заражений коронавирусом превысило 158,97 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 158977741 (+643300 за сутки) по данным Worldometer на 9:07 10 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3306954 (+9920) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19138375 (-91314) человек, из них 107067 (-453) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 136532412 (+724694) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33476781 (+22200) случаями заражения, Индия – 22662410 (+366499), Бразилия – 15184790 (+34162), Франция – 5777087 (+9128) и Турция – 5031332 (+15191). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 366499, Бразилия – 34162, США – 22200, Колумбия – 17222, Турция – 15191. Беларусь (1214) – на 42 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 595812, Бразилия – 422418, Индия – 246146, Мексика – 218928 и Великобритания – 127605. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3748, Бразилия – 934, Колумбия - 495, Иран – 386, Россия – 334. Беларусь – на 58 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 368888 случаев заражения коронавирусом и 2632 смерти.