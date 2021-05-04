В мире число заражений коронавирусом превысило 154,19 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 154198574 (+700521 за сутки) по данным Worldometer на 9:48 4 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3227222 (+10839) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19352290 (-100830) человек, из них 111437 (-241) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 131619062 (+790512) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33230992 (+39938) случаями заражения, Индия – 20275543 (+355828), Бразилия – 14791434 (+36524), Франция – 5656007 (+3760) и Турция – 4900121 (+24733). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 355828, США – 39938, Бразилия – 36524, Турция – 24733, Иран – 20732. Беларусь (834) – на 56 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 591514, Бразилия – 408829, Индия – 222383, Мексика – 217233 и Великобритания – 127539. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3438, Бразилия – 1054, Аргентина - 540, Колумбия – 464, США – 445. Беларусь – на 69 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 361897 случаев заражения коронавирусом и 2572 смерти.