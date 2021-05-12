В мире число заражений коронавирусом превысило 160,33 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 160330732 (+717036 за сутки) по данным Worldometer на 6:23 12 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3331296 (+13285) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18912502 (-63884) человека, из них 106277 (-137) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 138086934 (+767635) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33550115 (+34904) случаями заражения, Индия – 23340426 (+348499), Бразилия – 15285048 (+71018), Франция – 5800170 (+19791) и Турция – 5059433 (+14497). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 348499, Бразилия – 71018, США – 34904, Аргентина – 25976, Франция – 19791. Беларусь (742) – на 61 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 596946, Бразилия – 425711, Индия – 254225, Мексика – 219089 и Великобритания – 127629. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4200, Бразилия – 2275, США - 743, Аргентина – 490, Колумбия – 429. Беларусь – на 69 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 370509 случаев заражения коронавирусом и 2652 смерти.