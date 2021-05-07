В мире число заражений коронавирусом превысило 156,71 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 156719256 (+891315 за сутки) по данным Worldometer на 8:40 7 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3270225 (+14826) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19337814 (+20087) человек, из них 109395 (-901) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 134111217 (+856402) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33369192 (+47819) случаями заражения, Индия – 21485285 (+414433), Бразилия – 15009023 (+72559), Франция – 5728090 (+21712) и Турция – 4977982 (+22388). Беларусь – на 49 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 414433, Бразилия – 72559, США – 47819, Аргентина – 24086, Турция – 22388. Беларусь (1219) – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 594006, Бразилия – 417176, Индия – 234071, Мексика – 218007 и Великобритания – 127583. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3920, Бразилия – 2531, США - 860, Польша – 510, Колумбия – 399. Беларусь – на 72 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 364951 случай заражения коронавирусом и 2602 смерти.