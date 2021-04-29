Последнее обновление: 29.04.2021 12:37

Всемирная ассоциация игроков призвала власти Беларуси снять все обвинения против руководства БФСС

Всемирная ассоциация игроков (WPA) призвала власти Беларуси снять все обвинения против руководства Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС).

WPA также призвала глобальные спортивные организации, включая МОК, ФИФА, ИИХФ и другие, оказать влияние, чтобы обеспечить защиту Александры Герасимени и Александра Опейкина, на которых завели уголовные дела за их работу в БФСС, сообщает Tribuna.com.

«WPA выражает глубокую солидарность с Герасименей и Опейкиным и их семьями. Мы полны решимости защитить их свободу, здоровье и безопасность и снять с них все обвинения.

Криминализация БФСС является частью более широкой волны действий против правозащитников и адвокатов с явной целью воспрепятствовать гражданским протестам и заставить замолчать критиков.

Мы видим во всем мире очень тревожную тенденцию, когда отважные спортсмены, которые реализуют свое право на свободу выражения мнений и защищают права человека, становятся объектом преследований из-за их известности и статуса как спортсменов.

Реальность резко контрастирует с обязательством МОК уважать и защищать признанные права человека, а также с позициями других спортивных организаций. Вместо создания безопасного пространства для спортсменов, желающих высказаться, МОК рискует создать среду, в которой смелые выражения и демонстрации будут осуждаться, подавляться и даже сурово наказываться. Мы неоднократно предупреждали МОК, что это ставит спортсменов в чрезвычайно уязвимое положение, особенно в авторитарных странах, которые высказываются по таким вопросам, как права человека, социальная и расовая справедливость или демократия.

МОК и другие международные федерации сейчас срочно должны продемонстрировать свою силу, чтобы помочь защитить права белорусских спортсменов», – сказал исполнительный директор WPA Брендан Шваб.

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