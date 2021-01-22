Чемпионат мира по современному пятиборью в Минске не состоится. Об этом заявил Международный союз современного пятиборья (UIPM).

Запланированный на июнь чемпионат переносится из Минска "из-за нестабильной ситуации в стране".

"...После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира из Минска из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM", - заявил президент Союза доктор Клаус Шорманн.

По его словам, была обеспокоенность, что команды из многих стран не захотят поехать в Беларусь в это время.

"Члены исполнительного совета хотели защитить соревнования и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам, связанным с пандемией COVID-19", - объяснил причины принятого решения Клаус Шорманн.