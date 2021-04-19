Россия меняет правила прилета для белорусов.

Как сообщает Роспотребнадзор, теперь от белорусов, которые прилетают в Россию на самолете, больше не примут результаты ПЦР-теста, распечатанного на бумаге .

Это новшество касается только тех, кто прилетает на самолете. Беларусы, въезжающие в Россию на поезде, автобусе, собственном автомобиле могут показывать результаты по старинке: распечатанными.

Согласно внесенным изменениям, граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Приложение доступно в App Store и Google Play. Скачать его нужно до поездки. Затем человек сдает в своей стране ПЦР-тест на коронавирус и загружает результат (он должен быть отрицательным) в установленное приложение. По прилете в самолете пассажирам раздают анкеты для заполнения, тогда же и проверяют QR-код.

В перспективе данное приложение будет общим для стран ЕврАзЭС, но пока у РФ из партнеров Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Если же у человека нет телефона, поддерживающего приложение, то ему необходимо иметь при себе справку с QR-кодом.