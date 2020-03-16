Власти Москвы включили Беларусь в число стран для обязательной самоизоляции

Власти Москвы в числе целого ряда мер и ограничений, принятых из-за распространения пандемии коронавируса нового типа, ввели требования обязательной самоизоляции граждан, прибывающих в столицу РФ.

В перечне таких стран оказалась и Беларусь, следует из сообщения, опубликованного на сайте Московской мэрии.

«Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц», - говорится в документе.

С 5 марта режим самоизоляции был предписан только гражданам, вернувшимся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции и Германии.