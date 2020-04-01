Беларусь попросила помощь у России для борьбы с коронавирусом

Беларусь оказалась в числе постсоветских стран, направивших в адрес России официальные запросы с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

В частности, Беларусь попросила у России защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ. Подобные запросы, говорит собеседник издания, по дипломатическим каналам направили практически все страны СНГ, за исключением Украины и Туркмении.

«Информация аккумулируется и передается в штаб, где принимается решение, кому и что выделять. Номенклатура — от марлевых повязок до ИВЛ», - сказал он.

Для выделения запрошенной помощи необходимо специальное разрешение правительства РФ, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции.

Комментируя ситуацию в Белоруссии, собеседник газеты выразил надежду на то, что власти страны начнут более ответственно подходить к борьбе с распространением коронавируса.

«Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой — возникнет ее очаг, то угроза сохранится», - констатировал он.