Кремль надеется, что Лукашенко поймет

После сегодняшней тирады Лукашенко в адрес России из-за решения властей страны закрыть границу с Беларусью Кремль смог лишь выразить надежду на то, что Лукашенко все-таки поймет, что это решение было принято в связи с мерами по противодействию коронавирусу.

«Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника — Белоруссии», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко.

Представитель Кремля пояснил, что каждая страна вправе принимать те меры, которые необходимы для противодействия распространению коронавируса и защиты своих граждан.