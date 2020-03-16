Последнее обновление: 16.03.2020 20:11

Кремль надеется, что Лукашенко поймет

После сегодняшней тирады Лукашенко в адрес России из-за решения властей страны закрыть границу с Беларусью Кремль смог лишь выразить надежду на то, что Лукашенко все-таки поймет, что это решение было принято в связи с мерами по противодействию коронавирусу.

«Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника — Белоруссии», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко.

Представитель Кремля пояснил, что каждая страна вправе принимать те меры, которые необходимы для противодействия распространению коронавируса и защиты своих граждан.

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