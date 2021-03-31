Последнее обновление: 31.03.2021 18:07

Власти Конго отпустили Зингмана на свободу

Человек с гражданством США и Беларуси Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Могу подтвердить, что он находится на свободе. Обвинение не предъявлено», — сказал Глаз, которого цитирует БелаПАН.

При этом пресс-секретарь не ответил на вопрос, где сейчас находится Зингман. «Наша Ніва» утверждает, что Зингман уже находится в Зимбабве.

О задержании Зингмана стало известно 23 марта. По информации африканского издания Daily Maverick, он был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом Жозефом Кабилой.

Итальянское издание ilsole24ore.com сообщило, что в Конго был задержан не только Александр Зингман, но и генеральный директор представительства компании AFTRADE Олег Водчиц и итальянский бизнесмен Паоло Персико.

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