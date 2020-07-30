Госкомвоенпром Беларуси назвал фейком поставки боеприпасов в США

Госкомвоенпром Беларуси назвал фейком опубликованную на сайте Eurasia Daily (EADaily) статью "Белоруссия начала экспорт боеприпасов в США", в которой в частности сообщалось, что в январе - марте 2020 года Беларусь поставила в США транзитом через Румынию боеприпасы на 1,42 млн евро.

"Попытка раздуть скандал на тему поставок оружия Беларусью в США оказалась очередной "уткой". Откровенное вранье, которое раньше было уделом бульварных газет, теперь тиражируется уважаемыми интернет-изданиями", - говорится в сообщении Госкомвоенпрома.

"Госкомвоенпром … официально заявляет, что Республика Беларусь никаких поставок боеприпасов, в том числе для охотничьего и спортивного оружия, в Соединенные Штаты Америки в 2020 году не осуществляла", - подчеркнули в ведомстве.

В комитете заметили, что если бы такие поставки и были, то это ни в коей мере не противоречило бы запретам и ограничениям на поставки вооружений, вводимых резолюциями Совета Безопасности ООН.

«Хотели бы особо отметить, что в Беларуси для поставок силовым структурам иностранного государства даже гражданской продукции необходимо получить разрешение межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете безопасности Республики Беларусь», - заявили в Госкомвоенпроме, назвав статью "найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет".