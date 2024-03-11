Беларусь сократила экспорт оружия на 34%

В 2019-2023 годы экспорт вооружений из Беларуси сократился на 34% по сравнению с 2014-2018 годами, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Доля Беларуси в мировом экспорте вооружений за отчетный период составила 0,2%.

Одновременно, Беларусь увеличила импорт оружия на 30%. Доля Беларуси в мировом импорте вооружений за отчетный период составила 0,5%.

Согласно исследованию, в 2019-2023 годах основными покупателями белорусского оружия стали Вьетнам с долей 30% от объема белорусского экспорта оружия, Сербия - 22%, Уганда - 17%.