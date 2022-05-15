Последнее обновление: 15.05.2022 10:31

Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов Беларуси

Латвия ввела запрет на железнодорожный транзит через территорию страны в морские порты на Балтике белорусских военных грузов.

"С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через латвийские порты", - заявило Министерство сообщения Латвии, передает Delfi.

Межправительственный договор о перевозке грузов военного назначения по железной дороге из Беларуси в третьи страны через порты Латвии был подписан в январе 1994 года.

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