Последнее обновление: 25.03.2021 11:23

Япония сообщила о пуске в КНДР двух баллистических ракет

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявил о пуске КНДР двух ракетных снарядов в сторону Японского моря.

Об этом в четверг, 25 марта, сообщило агентство Yonhap. По данным ОКНШ, запуск был осуществлен из провинции Хамген-Намдо. Тип снарядов ОКНШ не уточнил.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что речь шла о баллистических ракетах. В свою очередь Yonhap напоминает, что Северной Корее резолюциями Совбеза ООН запрещено осуществлять пуски ракет с применением баллистических технологий.

В связи со случившимся Южная Корея созвала экстренное заседание Национального совета безопасности.

Фрагменты ракет упали за пределы исключительной экономической зоны Японии, непосредственной угрозы для этой страны, по данным японского телеканала NHK, нет. Как отмечает канал, это - первые баллистические ракеты, выпущенные КНДР почти за год.

Ранее Южная Корея и США провели совместные военные учения. На фоне пандемии они проходили девять дней в режиме "компьютерной симуляции упражнений в командном пункте".

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