Северная Корея вновь провела ракетные испытания

Северная Корея вновь запустила неопознанный снаряд - предположительно, баллистическую ракету - в сторону Японского моря.

В воскресенье, 30 января, факт испытаний подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи и в Минобороны Японии.

По данным генерального секретаря правительства в Токио Хирокадзу Мацуно, ракета, пролетев 800 км за полчаса, упала вне исключительной экономической зоны Японии. Если эти данные подтвердятся, отмечают эксперты, речь может идти о крупнейших ракетных испытаниях КНДР с 2017 года.

В связи с инцидентом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает заседание Совета национальной безопасности, передает южнокорейское новостное агентство "Рёнхап".

Это уже седьмые испытания вооружений КНДР с начала года. С 5 по 27 января января Северная Корея запустила 10 крылатых и баллистических ракет, в том числе, как утверждают власти в Пхеньяне, и гиперзвуковую.