Последнее обновление: 30.12.2019 10:36

Северная Корея готовится к войне с антисоциализмом

Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме центрального комитета Трудовой партии заявил о необходимости обеспечения безопасности страны «наступательными» мерами.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РБК.

Северокорейский лидер заявил о необходимости принятия конструктивных и наступательных мер для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны. Ким Чен Ын считает, что такие меры необходимы в свете сложившейся ситуации, отмечает агентство.

Он также заявил о необходимости интенсивной борьбы с антисоциализмом, укреплении работы организаций трудящихся и нравственной дисциплины в обществе.

13 декабря Северная Корея провела успешные испытания на западном полигоне Сохэ. По заявлению властей, оно прошло в рамках укрепления стратегического ядерного сдерживания. На следующий день начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что проводимые Северной Кореей испытания необходимы для защиты от ядерной угрозы США. Он также отметил, что за последнее время КНДР добилась больших успехов в укреплении обороноспособности.

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