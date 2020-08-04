ООН: КНДР может обладать небольшими ядерными зарядами

Северная Корея достигла определенных успехов в своей военной атомной программе и может обладать "небольшими ядерными устройствами", которые могут использоваться в боеголовках баллистических ракет.

Эта информация содержится в конфиденциальном докладе ООН, подготовленном экспертами организации, занимающимися вопросами санкций против этой страны, передает DW.

По данным авторов доклада, "КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство обогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора". Экспертные заключения доклада базируются на информации одной из стран ООН.

Переговоры между США и КНДР об атомной программе Пхеньяна находятся в тупике со времени провального саммита между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в феврале 2019 года во Вьетнаме.

Первый замглавы МИД КНДР Чвэ Сон Хи недавно обвинила Вашингтон в попытке использовать диалог с Пхеньяном лишь как инструмент для урегулирования внутриамериканского "политического кризиса". Она указала, что не видит необходимости в том, чтобы садиться с США за стол переговоров.