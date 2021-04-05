Путин обнулил себе президентские сроки

Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в действующее законодательство, которые уточняют действующие ограничения на замещение должности президента более двух сроков.

В закон 19-ФЗ "О выборах президента РФ" прописывается, что не имеет права быть избранным президентом гражданин РФ, занимавший должность президента РФ два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента РФ должность президента РФ второй срок.

При этом, согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало и (или) занимает на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.

Кроме того, перенесено в закон о выборах президента конституционное положение о том, что президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.

Отмечается, что при этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ", передает Интерфакс.

Закон также дополняет перечень оснований, при наличии которых гражданин РФ не имеет права быть избранным депутатом Госдумы, закрепив в нем перечень преступлений, за совершение которых гражданин осужден к лишению свободы и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления. Данное ограничение будет действовать до истечения 5-ти лет со дня снятия или погашения судимости.