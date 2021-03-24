Нефть обвалились на 6% на новостях о локдаунах в Европе

Во вторник цены на нефть на фоне третьей волны пандемии, которая набирает обороты в Европе, Индии и грозит США.

В среду по состоянию на 7:36 фьючерсы на сорт Brent торгуются у отметки $60,96 за баррель, WTI - по $57,92 за бочку.

Во вторник Германия объявила о продлении карантинных мер по коронавирусу до 18 апреля и анонсировала их дополнительное ужесточение в пасхальные праздники в начале следующего месяца, пишет finanz.ru.

Франция ввела локдаун в 16 департаментах на прошедших выходных, запретив 21 млн граждан поездки из региона в регион и выходы из дома дальше, чем на 10 км.

Польша объявила общенациональный локдаун 20 марта, закрыв отели, школы, большинство магазинов и спортивные объекты как минимум до 17 апреля.

О возможной приостановке снятия коронавирусных ограничений объявил накануне Эндрю Куомо - губернатор штата Нью-Йорк, где был обнаружен «британский» штамм, отличающийся повышенной заразностью.

В понедельник Нигерия - крупнейший поставщик нефти в Африке - объявила о снижении отгрузочных цен на апрель для Китая, пишет Reuters. Ангола, второй африканский нефтедобытчик, испытывает сложности с продажей партий на ближайший месяц.

Впервые с января нефтяные фьючерсы оказались в контанго, что обычно свидетельствует об избытке предложения: контракты на ближайший месяц стоят дешевле, чем поставки с отсрочкой.