Мировые цены на нефть обвалились после скачка доходности госдолга США

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2021 г. на лондонской бирже ICE упала ниже отметки в $65 за баррель. Рынок нефти падает пятый день подряд, обновляя минимумы за две недели.

На 19:22 нефть Brent торгуется у отметки $65,40 за баррель, нефть WTI - $61,92 за баррель.

Ралли сырьевых товаров, наблюдавшееся в последние месяцы, дрогнуло из-за роста доходности американских облигаций, говорит Оле Хансен, глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке, передает finanz.ru.

В четверг ставки 10-летних американских бумаг поднялись выше 1,75% впервые с января прошлого года, а доходность 30-летних treasuries обновила рекорд с августа 2019-го - 2,5%.

За семь месяцев доходность 10-летних американских бумаг увеличились почти втрое на фоне ускорения инфляции и нежелания ФРС увеличивать скупку активов. Это ведет «к снижению рисковых настроений и укреплению доллара»; ситуацию тот факт, что хедж-фонды накопили рекордный объем ставок на рост сырьевых товаров, и теперь начинают фиксировать прибыль, указывает Хансен.

Чтобы оправдать цены около 70 долларов за баррель, рынку требуется устойчивое восстановление спроса на топливо, отмечает он.

ОПЕК ждет, что миру потребуется 5,6 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок в этом году из-за возобновления авиасообщений и поездок.

Но вакцинация буксует в ЕС, в то время как страны одна за другой признают «третью волну» и закрываются на карантин. Европе грозит еще потерянный летний туристический сезон, прогнозирует Morgan Stanley. Это может нанести серьезный удар по экономикам Италии, Испании, Португалии и Греции, а также спросу на топливо.

«Неудачная атака на саудовский нефтяной терминал вывела марку Brent выше 70 долларов за баррель, но последовавшая 7-процентная коррекция заставляет подозревать, что рынок уже исчерпал свой потенциал», - предупреждает Хансен.