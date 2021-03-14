В мире число заражений коронавирусом превысило 120,41 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 120413886 (+346486 за сутки) по данным Worldometer на 6:14 15 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2665226 (+5238) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 20785708 (-29159) человек, из них 87840 (-1472) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 96962952 (+370407) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30081657 (+36896) случаями заражения, Бразилия – 11483370 (+44120), Индия – 11385158 (+26514), Россия – 4390608 (+10083) и Великобритания – 4258438 (+4618). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 44120, США – 36896, Индия – 26514, Франция – 26343, Италия – 21315. Беларусь (995) – на 47 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 547234, Бразилия – 278327, Мексика – 194490, Индия – 158762 и Великобритания – 125516. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1111, Мексика – 639, США – 629, Россия – 395, Италия – 264. Беларусь – на 56 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 302323 случая заражения коронавирусом и 2095 смертей.