Генпрокуратура РБ направила в Верховный суд РБ дело 5-ти граждан

Генеральная прокуратура РБ направила в Верховный Суд для определения подсудности уголовное дело в отношении пяти граждан по обвинению их в совершении преступлений, предусмотренных по ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293, ч.3 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Речь идет об обвинениях в «приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках»

«Кроме того, одному из обвиняемых вменено в вину воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы по ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Скорее всего, Верховный суд сам будет рассматривать это дело, чтобы, как в случае с Виктором Бабарико, лишить обвиняемых по столь громкому делу возможности обжаловать приговор.