Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении членов инициативы ByPOL

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении выехавших за пределы страны и «позиционирующих себя представителями некой инициативы BYPOL бывших» прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь и направлено для организации расследования в Следственный комитет.

«Указанные граждане на Интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.